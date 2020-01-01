Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава Римско-католической церкви заявил, что мир ждет потоп

Комментариев: 0
На фоне неожиданно обмелевшей из-за отливов Венеции, предсказание Папы Франциска звучит практически как приговор, считают журналисты.
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск

Человечеству грозит новый всемирный потоп, похожий на тот, что описывает Библия, заявил Папа Римский Франциск в своей только что вышедшей книге “О пороках и добродетелях”. Об этом в среду, 3 марта, пишет Daily Mail.

По словам понтифика, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, - в частности, таяние ледников и изменения температур - мир ждет катастрофа.

“Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем”, - считает Франциск.

Франциск также не преминул напомнить, что Ной пережил потоп исключительно благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим понтифик предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь сосредоточить свои усилия на борьбе с коррупцией и несправедливостью.

Понтифик обращал внимание на эту проблему еще в 2015 году, представив свою вторую энциклику (папский документ-обращение, посвященный определенным вопросам) "Хвала тебе" (Laudatosi,), в которой рассказал о проблемах экологии и защиты окружающей среды. В документе он назвал изменение климата "глобальной проблемой, чреватой серьезными последствиями", призвав человечество к ответственности за Землю.

Ранее мы писали, что Венеция, которая обычно страдает от наводнений, но в этом году из-за рекордных отливов многие венецианские каналы остались без воды.

Также, сообщалось, что в атмосфере Земли стремительно возросло содержание метана, что сводит на нет борьбу с глобальным потеплением.

Напомним, Папа Римский Франциск намерен умереть в Риме либо находясь на своей должности, либо будучи в должности почетного папы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экология, климат, потоп, Папа Римский, изменение климата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь