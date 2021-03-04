Военный Таиланда спас с горящего судна кошек

Во время спасательной операции военный ВМС Таиланда вернулся на горящий корабль, когда заметил на судне забытых животных.

В Андаманском море военный ВМС Таиланда вернулся на горящий корабль, чтобы спасти четырех кошек. Об этом сообщает Daily Mail.

Рыболовное судно Phamonsin Nava загорелось недалеко от острова Ко Аданг. Члены экипажа были эвакуированы. Позже спасатели проверяли место на предмет разлива нефти и увидели на корабле животных.

Один из военных подплыл к судну, посадил кошек себе на спину и отплыл с ними в безопасное место.

"Пламя было в задней части судна, но оно начало тонуть, поэтому я знал, что должен действовать быстро", - рассказал 23-летний военный Татсафон Сайи.

Сейчас за кошками ухаживают военные на командном пункте на острове Ко Липе. Судно затонуло в море.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе спасли пять собак, которые оказались в Азовском море на льдине в 300 метрах от берега.

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