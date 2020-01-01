Папа Римский впервые в истории прибыл в Ирак

Для защиты 84-летнего понтифика Ирак выделил тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности.

Папа Римский Франциск впервые в истории приехал с визитом в Ирак. Об этом сообщают западные СМИ в пятницу, 5 марта.

Ожидается, что поездка в Папы Римского продлится три дня. Сегодня он прибыл в столицу Багдад, где встретится с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани и помолится о жертвах войны и терроризма.

В дальнейшем понтифик отправится в Мосул – бывшую "цитадель" боевиков "Исламского государства". Помимо этого, он посетит Ур – место рождения пророка Авраама. Также Франциск побывает в Иракском Курдистане и христианском центре Каракоше, проведет мессу в Эрбиле.

Для защиты 84-летнего понтифика Ирак выделил тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности.

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Ранее Папа Римский Франциск рассказал, где хочет быть похоронен. Понтифик развеял слухи о том, что намерен перед смертью вернуться в родную для него Аргентину.

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