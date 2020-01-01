В Австралии сняли драку кенгуру на дороге

Не обращая внимания на автомобиль, кенгуру продолжали драться до тех пор, пока один из них не убежал.

В австралийском городе Лукастон, штат Тасмания, местная жительница сняла на видео боксерский поединок двух кенгуру на обочине дороги. Видео поединка опубликовало издание Daily Mail.

Не обращая внимания на остановившийся автомобиль, кенгуру продолжали бороться до тех пор, пока один из них не убежал.

Драку устроили два молодых кенгуру. Взрослые самцы достигают двухметрового роста и весят более 60 килограммов.

Самцы кенгуру, устраивая драки, балансируют на мощных хвостах и ожесточенно бьют, хватают и пинают противника.

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