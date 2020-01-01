В Словакии сложилась критическая ситуация с COVID-койками

В стране зафиксировано рекордное число госпитализаций с коронавирусом в отделения интенсивной терапии за сутки.

Польша и Германия согласились принять на лечение пациентов из Словакии

Власти Словакии вынуждены отправлять тяжелобольных коронавирусом в другие страны из-за нехватки мест в больницах. Об этом в субботу, 6 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что за прошедшие сутки в реанимации попали 349 пациентов с COVID-19 - рекордный показатель с начала пандемии. В связи с этим мест там почти не осталось.

Принять инфицированных словаков согласились Германия и Польша.

"В субботу первых двух COVID-больных из Словакии приняла Германия. Они размещены в одной из клиник города Дортмунда. Тяжелые пациенты направляются также в Польшу. Они находятся в специализированной больнице города Горлице (Южная Польша)", - информировали в МОЗ.

По последним данным, в Словакии с населением 5,5 миллиона человек подтверждено свыше 322 тысяч случаев коронавируса, из них более 255 тысяч закончились выздоровлением и 7739 - смертью.

По заболеваемости страна находится на 44 месте в мире и 19-м - в Европе.

Ранее власти Словакии почти на полтора месяца продлили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19.

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