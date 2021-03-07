В Венгрии рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

С начала пандемии в Венгрии заболело коронавирусом почти 460 тысяч человек. Скончалось – 15,7 тысяч.

За сутки от коронавируса умерло 146 венгров

В Венгрии за прошедшие 24 часа зафиксирован резкий рост заболевших коронавирусом. Так, число новых COVID-случаев выросло на 7 269. Это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает агентство Синьхуа.

"Сейчас 7 243 пациентов лечатся в госпиталях, из которых 751 - еще один печальный рекорд - находятся на аппаратах ИВЛ", - отмечает издание, ссылаясь на данные правительства.

За минувшие сутки от коронавируса умерло 146 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 15 765 венгров.

Всего инфицировалось 459 816 человек. Недуг победили 333 тысячи граждан.

Ранее сообщалось, что в Венгрии была приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca – из-за масштабного технического сбоя.

Добавим также, Венгрия начала вакцинацию Спутником V.



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