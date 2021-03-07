В Венгрии рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
В Венгрии за прошедшие 24 часа зафиксирован резкий рост заболевших коронавирусом. Так, число новых COVID-случаев выросло на 7 269. Это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает агентство Синьхуа.
"Сейчас 7 243 пациентов лечатся в госпиталях, из которых 751 - еще один печальный рекорд - находятся на аппаратах ИВЛ", - отмечает издание, ссылаясь на данные правительства.
За минувшие сутки от коронавируса умерло 146 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 15 765 венгров.
Всего инфицировалось 459 816 человек. Недуг победили 333 тысячи граждан.
Ранее сообщалось, что в Венгрии была приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca – из-за масштабного технического сбоя.
Добавим также, Венгрия начала вакцинацию Спутником V.
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