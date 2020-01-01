В Швеции осудили женщину, вывезшую сына на территорию ИГИЛ

Оказавшись в Турции, женщина со своим двухлетним сыном перешла в Сирию и оказались на территории, которую контролировала ИГИЛ.

В Швеции суд приговорил к трем годам лишения свободы женщину за то, что она в 2014 году вывезла своего 2-летнего сына в Сирию, в район, который тогда контролировался ИГИЛ. Об этом сообщает Associated Press.

Женщина жила в городе Ландскрон на юге Швеции. Она сказала отцу ребенка, что они с ребенком едут на отдых в Турцию. Оказавшись в Турции, они перешли в Сирию и оказались на территории, которую контролировала ИГИЛ.

"Она намеревалась переехать в Сирию вместе со своим сыном и поселиться там навсегда, забрала сына от отца", - говорится в решении суда.

В 2017 году, когда правление Исламского государства начало разрушаться, она сбежала в Турцию, где ее арестовали вместе с сыном и двумя другими детьми, которых она тем временем родила от боевика ИГИЛ из Туниса. Позже ее экстрадировали из Турции в Швецию.

Ранее сообщалось, что в Ираке в результате авиаудара международной коалиции во главе с США ликвидирован один из главарей группировки Исламское государство.

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