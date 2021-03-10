В Индонезии автобус упал с обрыва, десятки жертв
Автобус, следовавший из индонезийского города Субанг в провинции Западная Ява к месту паломничества в районе Тасикмалая, сорвался с высоты около 20 метров, погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом в четверг, 11 марта, сообщило издание Media Indonesia.
Отмечается, что в салоне находилось 62 человека - студенты и их родители, а также водитель. Кроме погибших, в больницу доставлены 35 пассажиров, 13 из них в тяжелом состоянии. Поиски еще одного человека продолжаются.
По словам пострадавших, у транспортного средства, вероятно, были проблемы с тормозами. Водитель, который оказался среди погибших, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги.
Кадры поисковой операции и последствия аварии опубликовали местные телеканалы.
Bus di Sumedang jatuh ke jurang. 20 orang tewas, 3 org selamat pic.twitter.com/VNfpE68p1R— Indonesia Most Viral (@indomostviral) March 10, 2021
Sebuah bus terperosok ke jurang di Jalan Wado Sumedang, Jawa Barat. Belum diketahui jumlah korban dari peristiwa ini. Tim SAR Gabungan masih berusaha mengevakuasi korban.— Lensa Indonesia RTV (@lensaRTV) March 10, 2021
Sumber: Twitter @EndangS77335665 pic.twitter.com/LGt9OkBNEl
Как сообщалось накануне, в Турции микроавтобус сорвался в пропасть с 300-метровой высоты. Погибли двое детей, еще 27 человек получили ранения.
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