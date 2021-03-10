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В Индонезии автобус упал с обрыва, десятки жертв

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Водитель, который оказался среди погибших, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги.
Продолжаются поиски последнего из 61 пассажиров
Продолжаются поиски последнего из 61 пассажиров
era.id

Автобус, следовавший из индонезийского города Субанг в провинции Западная Ява к месту паломничества в районе Тасикмалая, сорвался с высоты около 20 метров, погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом в четверг, 11 марта, сообщило издание Media Indonesia.

Отмечается, что в салоне находилось 62 человека - студенты и их родители, а также водитель. Кроме погибших, в больницу доставлены 35 пассажиров, 13 из них в тяжелом состоянии. Поиски еще одного человека продолжаются.

По словам пострадавших, у транспортного средства, вероятно, были проблемы с тормозами. Водитель, который оказался среди погибших, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги.

Кадры поисковой операции и последствия аварии опубликовали местные телеканалы.

Как сообщалось накануне, в Турции микроавтобус сорвался в пропасть с 300-метровой высоты. Погибли двое детей, еще 27 человек получили ранения.

В Боливии мужчина, выживший в авиакатастрофе, уцелел в смертельном ДТП

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Теги: ДТП, Индонезия, жертвы, автобус, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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