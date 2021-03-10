В Индонезии автобус упал с обрыва, десятки жертв

Водитель, который оказался среди погибших, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги.

Автобус, следовавший из индонезийского города Субанг в провинции Западная Ява к месту паломничества в районе Тасикмалая, сорвался с высоты около 20 метров, погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом в четверг, 11 марта, сообщило издание Media Indonesia.

Отмечается, что в салоне находилось 62 человека - студенты и их родители, а также водитель. Кроме погибших, в больницу доставлены 35 пассажиров, 13 из них в тяжелом состоянии. Поиски еще одного человека продолжаются.

По словам пострадавших, у транспортного средства, вероятно, были проблемы с тормозами. Водитель, который оказался среди погибших, потерял контроль над автобусом на извилистом участке дороги.

Кадры поисковой операции и последствия аварии опубликовали местные телеканалы.

Bus di Sumedang jatuh ke jurang. 20 orang tewas, 3 org selamat pic.twitter.com/VNfpE68p1R — Indonesia Most Viral (@indomostviral) March 10, 2021

Sebuah bus terperosok ke jurang di Jalan Wado Sumedang, Jawa Barat. Belum diketahui jumlah korban dari peristiwa ini. Tim SAR Gabungan masih berusaha mengevakuasi korban.



Sumber: Twitter @EndangS77335665 pic.twitter.com/LGt9OkBNEl — Lensa Indonesia RTV (@lensaRTV) March 10, 2021

Как сообщалось накануне, в Турции микроавтобус сорвался в пропасть с 300-метровой высоты. Погибли двое детей, еще 27 человек получили ранения.

В Боливии мужчина, выживший в авиакатастрофе, уцелел в смертельном ДТП

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