В Польше заявили о "черном" сценарии пандемии

Усиленные карантинные ограничения будут действовать в четырех воеводствах и вскоре могут распространиться на всю Польшу.

Власти Польши ужесточили карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Мазовецком и Любушском воеводствах. Об этом сообщает RMF24 в четверг, 11 марта.

Так, с 15 марта, в этих воеводствах будут закрыты торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и фитнес-залы.

Кроме того, ученики 1-3 классов будут учиться в гибридном режиме, однако как именно станет известно уже 12 марта. Остальные школьники будут учиться дистанционно.

С минувшей субботы такие же ограничения ввели в Варминьско-Мазурском и Поморском воеводствах.

"Реализуется черный сценарий относительно темпов развития пандемии. За сутки подтвердили 21 тысячу случаев – за неделю количество случаев возросло на 7 тысяч, а в динамике на более 30%... У нас устойчивая тенденция к росту ежедневных заболеваний", – сказал министр здравоохранения Адам Недзельский.

Он не исключил, что если эпидемическая ситуация не улучшится, то ужесточенные ограничения распространятся на всю Польшу до Пасхи.

Недзельский отметил, что быстро растет нагрузка на систему здравоохранения. По его словам, сейчас в больницах находятся 18 686 пациентов с COVID-19. При этом 1 929 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что в Польше выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID. Этот вид коронавируса выявили в Медицинском университете в Белостоке на северо-востоке страны.

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