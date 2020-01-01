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В ЕС обговаривают возможность введения электронных виз для иностранцев

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Цифровая виза, в случае введения, заменит бумажный визовый стикер и позволит сэкономить время и деньги как для путешествующих, так и для консульских учреждений.
Бумажные визы хотят заменить на электронные
Бумажные визы хотят заменить на электронные
Корреспондент.net

Европейская Комиссия начинает консультации о возможности введения электронных виз на въезд в ЕС для граждан третьих стран, вместо бумажных "стикеров", которые сейчас проставляются в паспортах иностранцев. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила пресс-служба Европейской Комиссии.

"Изменения, которые сейчас рассматриваются, включают введение цифровой визы, которая заменит бумажный визовый стикер, используемый сейчас, и позволит всем, кто планирует поездки в ЕС, подавать заявки на получение виз полностью в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что небумажная и бесконтактная процедура позволит сэкономить время и деньги для людей, которые планируют путешествия, а также для консульских учреждений, одновременно обеспечивая высокий уровень безопасности на внешних границах ЕС. Эта инициатива полностью соответствует намерению Еврокомиссии модернизировать и перевести в "цифру" большинство общественных услуг в Евросоюзе.

Общественные консультации по этому поводу продлятся с 11 марта по 3 июня. Свои предложения по результатам этого обсуждения Еврокомиссия представит до конца 2021 года.

Обновленный Пакт ЕС по вопросам миграции и убежища определяет задачи полной цифровизации визовых процедур до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит проект паспорта вакцинации. При обсуждении намерены добиваться, чтобы введение паспортов вакцинации не допускало дискриминации граждан ЕС.

Напомним, 2 февраля в силу вступили обновленные правила выдачи виз Евросоюза.

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Теги: ЕС, виза, Еврокомиссия, Диджитализация
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Источник: korrespondent.net

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