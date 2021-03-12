На заработках в Чехии погибли двое украинцев

Тела двух мужчин 30 и 31 года нашли на предприятии в холодильной камере для хранения фруктов.

Двое мужчин из Украины погибли на работе в Чехии Корреспондент.net

В Чехии на заработках погибли двое мужчин из Украины. Об этом сообщает издание Бойковщина в пятницу, 12 марта.

По информации издания, речь идет о 30-летнем Юрии Рабко и 31-летнем Михаиле Шуптаре из города Турка во Львовской области. Их тела нашли на предприятии в холодильной камере для хранения фруктов.

Инцидент случился 9 марта. По предварительной информации, мужчины задохнулись газом, которым наполняют холодильники, где аграрные компании хранят фрукты. В каком городе и на каком именно предприятии работали работники, пока не уточняется

Портал ZAXID.NET добавляет, что погибшими оказались 30-летний Юрий Рабко и 31-летний Михаил Шуптар. Глава Турковской общины Ярослав Паращич рассказал, что мужчины периодически ездили на заработки в Чехию. Последний раз находились там около двух месяцев. Оба были женаты, без родителей остались маленькие дети.

Теперь продолжаются юридические процедуры, чтобы доставить тела погибших домой. Обстоятельства инцидента расследует чешская полиция.

Напомним, что ранее в Италии вблизи Рима обнаружили труп украинки. Судебно-медицинская экспертиза идентифицировала личность погибшей благодаря отпечаткам пальцев, которые были в их базе.

Также сообщалось, что на стройке в Польше погиб украинский заробитчанин. Мужчина работал на разгрузке товаров. Он упал с высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами.

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