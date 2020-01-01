Опубликовано видео спасения украинцев с сухогруза

Спасательную операцию украинского экипажа проводит румынский фрегат с вертолетом на борту.

Опубликовано видео спасательной операции сухогруза Volgo Balt 179 с украинским экипажем у берегов Румынии. Видео опубликовал телеканал Dobrogea TV.

"Спасательная операция началась без промедления, в чрезвычайно сложных погодных условиях 50 км / ч и волнах до 4 метров", - сказал представитель Grup Servicii Petroliere Раду Петреску.

По его словам, десять спасенных находятся в госпитале корабля GSP Falcon и получают всю необходимую помощь. Один член экипажа пока не найден. Спасательная операция продолжается.

На записи видно, как одного из членов экипажа забирают из спасательной лодки на борт румынского спасательного судна GSP Falcon.

Напомним, у берегов Румынии в Черном море потерпел крушение сухогруз с 13 членами экипажа - гражданами Украины.

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