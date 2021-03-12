Вакцина Johnson & Johnson одобрена ВОЗ для экстренного применения

Этот препарат от коронавирусной инфекции - первый включенный в перечень ВОЗ с однодозовым режимом введения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила препарат от коронавируса компании Janssen, подразделения американской Johnson & Johnson, для экстренного применения. Об этом сообщает пресс-служба фармацевтической компании.

Согласно сообщению, вакцина прошла три фазы исследований. Результаты последней показали, что у препарата хорошая переносимость. Он на 67% снижает симптоматическое заболевание COVID-19 и на 85% эффективен в качестве превентивной меры.

Вакцина Johnson & Johnson является первой включенной в список ВОЗ вакциной с однодозовым режимом введения.

В рамках глобального механизма COVAX зарезервировано 500 млн доз вакцины Janssen. ВОЗ рассчитывает получить дозы к июлю и начать их распространение нуждающимся в вакцинах странам.

Тем временем в министерстве здравоохранения Украины назвали число утилизированных вакцин Covishield. Их утилизировали по разным причинам.

Добавим, четыре бывших президента США снялись в социальной рекламе с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама объясняют, почему им нужно пройти вакцинацию.

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