В Словакии зафиксирован первый летальный случай после COVID-прививки - СМИ

Вскрытие молодой женщины, вакцинированной препаратом AstraZeneca, показало отек мозга, тромбофилию и легочную эмболию.

После получения первой дозы вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca в Словакии скончалась 38-летняя учительница, однако прямая связь между этими событиями не установлена. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщило Словацкое телевидение.

Отмечается, что преподаватель умерла через две недели после укола. До этого она выступила на телевидении и рассказала о своем состоянии.

По словам женщины, она была готова к побочным эффектам, но не ожидала такой интенсивности. При этом учительница заявила о высокой температуре, сильных головных болях и болях в суставах.

Через несколько дней после эфира ее госпитализировали. В больнице пациентка скончалась.

Согласно информации телеканала, вскрытие показало отек мозга, тромбофилию и легочную эмболию. Однако отец женщины утверждает, что дочь умерла из-за препарата AstraZeneca, первая партия которого поставлена в страну.

Указано, что на сегодня в Словакии зафиксировано более 800 сообщений о побочных эффектах COVID-вакцинации, однако о смертельных случаях речь не шла. В целом привились уже 388,5 тысячи граждан, из них 208,3 тысячи - двумя дозами.

Ранее стало известно, что Словакия закупила и разрешила использовать приблизительно с 15 марта российскую вакцину Спутник V. На данный момент в страну поступают препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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