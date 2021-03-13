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Автомобиль президента Аргентины забросали камнями

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Водитель спецтранспорта быстро сориентировался и выехал из толпы. Никто не пострадал в результате инцидента.
В Аргентине забросали камнями автомобиль президента
В Аргентине забросали камнями автомобиль президента
Скриншот з відео

Во время поездки президента Аргентины Альберто Фернандеса в провинцию Чубут его кортеж был атакован группой протестующих. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил телеканал Todo Noticias.

По информации журналистов, агрессивно настроенные граждане забросали микроавтобус главы государства камнями и разбили одно из окон.

"Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон машины", говорится в сообщении. 

Президент посетил провинцию после сильных пожаров. 

Протестующие выступали против добычи полезных ископаемых в регионе. Закон находится на рассмотрении в местном парламенте.

Ранее возле столицы Греции Афин вспыхнули беспорядки и столкновения нескольких сотен людей с полицией. 

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Теги: президент, Аргентина, протесты, камни
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Источник: korrespondent.net

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