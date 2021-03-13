Автомобиль президента Аргентины забросали камнями
Во время поездки президента Аргентины Альберто Фернандеса в провинцию Чубут его кортеж был атакован группой протестующих. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил телеканал Todo Noticias.
По информации журналистов, агрессивно настроенные граждане забросали микроавтобус главы государства камнями и разбили одно из окон.
"Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон машины", говорится в сообщении.
Президент посетил провинцию после сильных пожаров.
Протестующие выступали против добычи полезных ископаемых в регионе. Закон находится на рассмотрении в местном парламенте.
Ранее возле столицы Греции Афин вспыхнули беспорядки и столкновения нескольких сотен людей с полицией.
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