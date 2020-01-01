Под Парижем прошла массовая акция из-за убийства девочки

Двое одноклассников в парке избили девочку, которую "травили" в школе, и выбросили тело в реку.

В городе Аржантей под Парижем прошла массовая акция в память об убитой одноклассниками девочке Алише, сообщает BFMTV.

Около пяти тысяч участников марша прошли от лицея, где она училась, до парка, в котором ее убили. Там выступили родители девочки, а также представители власти.

По данным следствия, 14-летняя девочка была убита двумя одноклассниками в парке – ее избили, а затем бросили в Сену.

Алишу нашли утонувшей в реке вечером 8 марта. Как сообщил позднее прокурор, девочка пришла на встречу с двумя 15-летними учениками ее же класса – парнем и его подругой. Они избили Алишу, а затем, "чтобы скрыть следы", бросили, еще живую, в реку. По данным прокуратуры, они действовали "по предварительному сговору".

За несколько дней до трагедии подозреваемые были на несколько дней исключены из лицея за травлю в отношении Алиши, в том числе, в соцсетях.

Как пишет Le Figaro, убийство произошло накануне проведения заседания дисциплинарного совета в лицее.

Подозреваемые задержаны и помещены под стражу, им грозит до 20 лет тюрьмы за это убийство.

Напомним, 15 января в Париже толпа жестоко избила 14-летнего украинца. Его почти через 10 дней после госпитализации вывели из комы. 31 января задержанным за избиение украинца предъявили обвинения. Всего были задержаны 12 человек: взрослый и 11 подростков от 15 до 17 лет, но троих из них отпустили.

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