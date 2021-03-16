Еще три страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Страны одна за другой в целях предосторожности отказываются от использования COVID-вакцины AstraZeneca. Власти ждут решения европейского медрегулятора.

Еще три государства Европейского Союза решили временно остановить инъекции своих граждан препаратом от коронавируса AstraZeneca из-за "предосторожности". Это Швеция, Словения и Латвия, пишет Европейская правда.

Власти стран ждут окончательного от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) ответа, безопасно ли дальше использовать данную вакцину.

"Решение является мерой предосторожности... Есть хорошие данные о вакцине, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не ответит, могут ли эти события (образование тромбов) быть связаны с вакцинацией", - заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар также отметил, что в стране из предосторожности приостановлена вакцинация AstraZeneca и что также ожидают решения EMA.

В Латвии медицинский регулятор рекомендовал медикам, работающим в пунктах вакцинации, не использовать препараты AstraZeneca. Флаконы посоветовали хранить в холодильниках. Несмотря на то, что никаких проблем с использованием препарата в Латвии не зафиксировано, приостановка вакцинации AstraZeneca сделана в целях предосторожности.

Европейское агентство по лекарственным средствам планирует в четверг, 18 марта, провести специальное заседание, повесткой дня которого будет дальнейшее использование COVID-вакцины AstraZeneca.

Напомним, ранее Германия, Франция, Италия, а также Нидерланды и Ирландия приостановили иммунизацию граждан вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Регуляторы нескольких стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах. Например, у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы.

Между тем министр здравоохранения Украины Максим Степанов не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca/Covishield. Степанов заявил, что никаких побочных эффектов от использования вакцины в Украине, которые могли бы привести к остановке ее использования, не наблюдали.



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