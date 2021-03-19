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Россия отправила на боевое дежурство все подлодки Черноморского флота

Комментариев: 11
Это беспрецедентный случай в истории флотов Российской Федерации и флотов других стран, утверждают военные.
Российская подлодка проекта Варшавянка
Российская подлодка проекта Варшавянка
ЦКБ МТ Рубин

Впервые в истории Россия одновременно вывела все шесть подводных лодок Черноморского флота на боевое дежурство в море. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 марта.

"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", – говорится в сообщении.

Старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин заявил, что "это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств".

По его словам, такой формат боевого дежурства практикуется в мире первый раз, когда все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море.

Напомним, 19 марта в России отмечается День моряка-подводника.

Ранее были названы подлодки, способные уничтожить мир за полчаса. Три из них – российские, две – американские.

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Теги: Россия, Черноморский флот, учения, флот, подлодки, ВМФ РФ, субмарина, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Vixerunt    19.03.2021, 15:22
Оценка:  +3
Vixerunt
Сев.Корр. - 2
Кайдаш    19.03.2021, 14:21
Оценка:  +8
Кайдаш
очко рып-рып....
ВосставшийИзБана    19.03.2021, 14:12
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Подлодка - штука такая, что ее просто так не увидишь. Так что можно врать что угодно. Да и в ангары пускают далеко не всех. Вот если бы ЦРУ заявила такое про московитские корыта - тогда другое дело.
Колишній-східняк    19.03.2021, 14:09
Оценка:  +10
Колишній-східняк
Играют мускулами.
ВосставшийИзБана    19.03.2021, 14:10
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
...в очке.
иваносранковец    19.03.2021, 14:00
Оценка:  -34
иваносранковец
На украине в ответ решили вывести в акваторию Азовского моря все свои резиновые лодки на вёслах.
ВосставшийИзБана    19.03.2021, 14:10
Оценка:  +13
ВосставшийИзБана
Сам придумал или подсказал кто?
WTF2wtf    19.03.2021, 14:14
Оценка:  +10
WTF2wtf
verbion,
тебе только нахyй,
шифрующийся вечноскачущий фашист из раши ...
navigator2    19.03.2021, 13:57
Оценка:  +11
navigator2
Лошарика не забули?!
ой загадав він там же де й курск.....
lusyika    19.03.2021, 13:56
Оценка:  +11
lusyika
Бз*ошно мокшам...все вірно бійтесь, бо є чого !!!!!!!!!!!!!!
МаксимУм    19.03.2021, 13:48
Оценка:  +11
МаксимУм
Вернутся не все...
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