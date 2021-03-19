Россия отправила на боевое дежурство все подлодки Черноморского флота

Это беспрецедентный случай в истории флотов Российской Федерации и флотов других стран, утверждают военные.

Впервые в истории Россия одновременно вывела все шесть подводных лодок Черноморского флота на боевое дежурство в море. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 марта.

"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", – говорится в сообщении.

Старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин заявил, что "это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств".

По его словам, такой формат боевого дежурства практикуется в мире первый раз, когда все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море.

Напомним, 19 марта в России отмечается День моряка-подводника.

Ранее были названы подлодки, способные уничтожить мир за полчаса. Три из них – российские, две – американские.

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