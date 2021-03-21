В Австралии одобрили производство вакцины AstraZeneca

Первые партии препарата австралийского производства будут доступны в течение нескольких дней с момента получения регулятором последнего пакета документов от AstraZeneca.

Управление терапевтических товаров Австралии одобрило производство в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте реглятора в воскресенье, 21 марта.

"Сегодня Управление терапевтических товаров одобрило производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca в Австралии. Данный шаг был предпринят вслед за решением регулятора от 16 февраля 2021 года об одобрении вакцины AstraZeneca, произведенной за рубежом", – говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, вакцина производится на двух предприятиях в Мельбурне. Ожидается, что первые партии этого препарата австралийского производства будут доступны в течение нескольких дней с момента получения регулятором последнего пакета документов от AstraZeneca.

Напомним, 21 февраля в Австралии началась вакцинация препаратами AstraZeneca и консорциума Pfizer и BioNTech. Прививки против коронавируса уже сделали порядка 165 тыс. австралийцев.

Руководство Австралии подписало контракты на получение 150 млн доз вакцины от коронавируса: 53,8 млн доз препарата AstraZeneca, 51 млн доз Novavax, 20 млн доз Pfizer/BioNTech и еще 25 млн доз препаратов других производителей по программе COVAX.

С начала пандемии в Австралии коронавирусом заразились 29 166 человек. Из них 909 скончались, а выздоровели 28 154 пациента. В стране проведено более 15 млн тестов на коронавирус, но только 0,2% из них дали положительный результат.

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