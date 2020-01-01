Папа Римский предупредил, что мафия старается нажиться на пандемии

Понтифик традиционно по воскресеньям выступает с обращением к верующим, на этот раз Папа Франциск затронул тему коррупции.

Международная мафия наживается на коронавирусе посредством коррупции, заявил Папа Римский Франциск во время обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в Ватикане. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает Reuters.

"Мафия существует в различных частях мира, и, воспользовавшись пандемией, она обогащается с помощью коррупции", - сказал он.

Папа Римский призвал вспомнить всех жертв пандемии и "восстановить преданность борьбе с мафией".

Также, Папа Римский призвал вспомнить всех жертв пандемии и "восстановить преданность борьбе с мафией".

В связи с пандемией коронавируса и с недомоганием самого понтифика, который в декабре перенес ишиалгию (боли вдоль седалищных нервов), в Ватикане были введены строгие ограничительные меры. Так, местные власти приняли специальный декрет, в котором подчеркивается, что за отказ вакцинироваться от коронавируса без доказанной медицинской причины граждане могут лишиться работы.

Сам же Папа Римский привился от COVID-19 одним из первых в государстве.

До этого Korrespondent.net писал, что хакеры из КНДР атаковали производителя COVID-вакцины. Они под видом рекрутеров рассылали письма сотрудникам AstraZeneca, работающим над вакциной от COVID-19. Целью хакеров была информация на компьютерах.

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