Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суэцкий канал разблокировали

Комментариев: 0
Буксиры развернули севшее на мель судно, освободив проход по фарватеру. За время блокировки образовалась пробка из десятка танкеров.
Судно Ever Given удалось развернуть вдоль канала
Судно Ever Given удалось развернуть вдоль канала
channelnewsasia.com

В Суэцком канале удалось раньше ожидаемого времени разблокировать движение, частично сдвинув с места севший на мель контейнеровоз. Об этом в среду, 24 марта, сообщила региональная компания портовых услуг Gulf Authority Company со ссылкой на источник в Управлении Суэцкого канала, передает ТАСС.

Отмечается, что буксирам удалось привести в движение контейнеровоз Ever Given и переориентировать его параллельно створу канала. В результате создалась благоприятная обстановка для скорого возобновления движения по каналу. Судоходство возобновилось.

Накануне утром сильный ветер изменил курс Ever Given, и судно под панамским флагом уперлось носом в один из берегов канала, а корму развернуло к другому берегу. В результате контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м заблокировал судоходство по каналу.

За время блокировки у Суэцкого канала скопилась очередь из 10 танкеров с общим грузом 15 млн баррелей нефти.

Напомним, что Суэцкий канал заблокировало севшее на мель судно. Предполагалось, что на разблокировку может уйти еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что у берегов Финляндии сел на мель паром с сотнями пассажиров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Египет, судно, канал, блокировка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь