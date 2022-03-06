Начальник генштаба Беларуси подал в отставку - СМИ

Согласно данным СМИ, военные Беларуси не хотят воевать с Украиной.

Информация о том, что начальник Генерального штаба Беларуси Виктор Гулевич подал в отставку, проверяется. Об этом во время телемарафона заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

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"Сейчас проверяем эту информацию, потому что есть много "вбросов"... Я думаю, что отставка начальника генштаба Беларуси, или вообще соответствующие настроения среди белорусских военных может быть связано с тем, что российское руководство давит и подставляет белорусскую армию и народ", - отметил он.

Напомним, ранее украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал заявление Гулевича об отставке.

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"Те, кто прислал мне этот документ, говорят, что он настоящий. Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, надо было думать раньше, перед тем, как планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали", - написал журналист.

t.me/Tsaplienko

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