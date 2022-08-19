Российские оккупанты разместили военную технику в машинном зале ЗАЭС
Россияне разместили в машинном отделении захваченной Запорожской атомной электростанции военную технику.
Соответствующее видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
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"Военная техника мордора в машинном зале Запорожской АЭС. Что там ООН, как дела?" - подписали видео в Страткоме ВСУ в Telegram.
Ранее главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что оккупанты могут готовить провокацию на ЗАЭС 19 августа. В этот день россияне объявили на станции неожиданный "выходной", приказав выйти на работу только оперативному персоналу.
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До этого Россия угрожала остановить работу Запорожской АЭС, отключив два энергоблока. В "Энергоатоме" говорили об опасности аварии на станции из-за постоянных ее обстрелов российскими войсками.
Как мы писали ранее, МИД РФ выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. Реализация предложения о демилитаризованной зоне сделает станцию еще более уязвимой, считают в Москве.