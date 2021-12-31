Коронавирус в Киеве: 1 179 новых случаев болезни за день

Продолжают болеть в столице более 10 тысяч человек. Выздоровели 313 303 человека.

В Киеве в четверг, 30 декабря, в лабораториях зафиксировали 1 179 новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава Украины. Это по-прежнему самый высокий показатель из всех украинских регионов.

17 киевлян вчера умерли от осложнений из-за коронавируса, а 916 – выздоровели.

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Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 331 936 случаев СOVID-19. Выздоровели 313 303 человека, а 8 185 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 10 448 человек.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Киеве и Киевской области уже выявили по два случая инфицирования новым штаммом "Омикрон", который сейчас считается самым заразным вариантом коронавируса.

В Украине с начала пандемии по состоянию на утро 31 декабря 2021 года было подтверждено 3 667 649 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 468 858 человек, а 95 899 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 13 698 387 человек.

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Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в столице не планируют продлевать зимние каникулы в связи с выявлением случаев нового штамма "Омикрон".

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