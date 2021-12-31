Стало известно, продлят ли школьные каникулы в Киеве из-за "Омикрона"

В Киеве и Киевской области уже выявили по два случая инфицирования новым штаммом "Омикрон".

В Киеве не планируют продлевать зимние каникулы в связи с выявлением случаев нового штамма "Омикрон", который сейчас считается самым заразным вариантом коронавируса. Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недель января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - заявил Рубан.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Киеве и Киевской области уже выявили по два случая инфицирования новым штаммом "Омикрон".

В целом по Украине уже зафиксировали до 10 случаев штамма "Омикрон". Первый человек в Украине, зараженный этим штаммом, уже выздоровел. В лаборатории подтвердили, что у него отрицательный ПЦР-тест.

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Между тем, в Украине с начала пандемии по состоянию на утро 31 декабря 2021 года было подтверждено 3 667 649 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 468 858 человек, а 95 899 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 13 698 387 человек.

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