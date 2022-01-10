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Коронавирус в Киеве: 398 новых случаев болезни за день
В Киеве в воскресенье, 9 января 2022 года, медики зафиксировали 398 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. 5 человек умерли от осложнений.
Среди заболевших вчера: 233 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 134 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, а также 31 ребенок в возрасте от 1 до 17 лет. Больше всего новых случаев коронавируса было в Подольском районе (84).
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Состояние здоровья 76 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.
Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 338 632 случая СOVID-19. Выздоровели 318 444 человека, а 8 302 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 11 886 человек.
Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 10 января 2022 года было подтверждено 3 704 442 случая СOVID-19. Выздоровели 3 514 786 человек, а 97 325 – умерли от осложнений.
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Ранее стало известно, что в Украине первый человек, зараженный штаммом "Омикрон", уже выздоровел. В лаборатории подтвердили, что у него отрицательный ПЦР-тест.
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