Коронавирус в Киеве: 398 новых случаев болезни за день

Продолжают болеть в столице более 11 тысяч человек. Выздоровели 318 444 человека.

В Киеве в воскресенье, 9 января 2022 года, медики зафиксировали 398 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. 5 человек умерли от осложнений.

Среди заболевших вчера: 233 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 134 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, а также 31 ребенок в возрасте от 1 до 17 лет. Больше всего новых случаев коронавируса было в Подольском районе (84).

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Состояние здоровья 76 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.

Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 338 632 случая СOVID-19. Выздоровели 318 444 человека, а 8 302 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 11 886 человек.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 10 января 2022 года было подтверждено 3 704 442 случая СOVID-19. Выздоровели 3 514 786 человек, а 97 325 – умерли от осложнений.

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Ранее стало известно, что в Украине первый человек, зараженный штаммом "Омикрон", уже выздоровел. В лаборатории подтвердили, что у него отрицательный ПЦР-тест.

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Иллюстративное фото / facebook.com/merkieva/