Симптомы "Омикрона" появляются через 3 дня - ученые

Количество заболевших коронавирусом увеличилось, но стало меньше людей, которые умерли от осложнений.

Инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня. К такому выводу в результате исследований пришли турецкие ученые, передает турецкое издание TRT Haber.

Штамм "Омикрон" распространяется быстрей. Однако, турецкие ученые предупреждают, что одновременно существует несколько штаммов коронавируса. Поэтому не нужно думать, что если после контакта с больным прошло 5 дней и нет симптомов, то человек здоров. Инкубационный период у штаммов разный.

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По словам декана медицинского факультета Университета Гази Мустафы Неджми Ильхана, в Турции количество заболевших коронавирусом увеличилось, но стало меньше людей, которые умерли от осложнений. Он призвал особенно быть осторожными людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 10 января 2022 года было подтверждено 3 704 442 случая СOVID-19. Выздоровели 3 514 786 человек, а 97 325 – умерли от осложнений.

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Ранее стало известно, что в Украине первый человек, зараженный штаммом "Омикрон", уже выздоровел. В лаборатории подтвердили, что у него отрицательный ПЦР-тест.

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