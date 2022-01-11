Полиция Киева задержала мужчину, которого подозревают в стрельбе по общежитию.

| Автор: Шароди Диана

В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе по общежитию / t.me/kyivpatrol

Полиция Киева задержала подозреваемого, который, вероятней всего, на днях обстрелял общежитие. Мужчину обыскали. При себе у него нашли пневматическую винтовку и боеприпасы к ней.

Об этом во вторник, 11 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Известно, что несколько дней назад на Красиловскую улицу вызвали наряд полиции. На месте правоохранители установили, что по окнам общежития стреляли из винтовки. Предварительно, стрельбу открыли из дома, расположенного напротив.

В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе по общежитию / t.me/kyivpatrol

Полиция быстро оцепила территорию, однако стрелка задержать не удалось. Во время оцепления в одном из окон здания, которое расположено напротив общежития, включился свет, и раздались два выстрела в сторону полицейских.

На опубликованных полицией фотографиях на полу квартиры лежит пневматическая винтовка ИЖ-22. Также в доме обнаружили пули для стрельбы из нее.

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Напомним, 11 января на трассе, которая соединяет Киев и Одессу, столкнулись автомобили. Авария, по данным правоохранителей, произошла около часу дня во вторник, 11 января. О жертвах не сообщается.