Коронавирус в Киеве: 1 192 новых случая болезни за день

Продолжают болеть в столице более 12 тысяч человек. Выздоровели 319 485 человек.

В Киеве в понедельник, 10 января 2022 года, медики зафиксировали 1 192 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. 12 человек умерли от осложнений.

Среди заболевших вчера: 636 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 499 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 57 детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет. Больше всего новых случаев коронавируса было в Подольском районе (171).

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Состояние здоровья 88 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.

Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 339 824 случая СOVID-19. Выздоровели 319 485 человек, а 8 314 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 12 025 человек.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 11 января 2022 года был подтвержден 3 709 871 случай СOVID-19. Выздоровели 3 522 547 человек, а 97 544 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 039 548 человек.

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Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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Иллюстративное фото / facebook.com/merkieva/