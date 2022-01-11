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На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с пострадавшими
Авария произошла на трассе Киев-Одесса, вблизи села Саливонки (Киевская область). Движение на данном отрезке пути затруднено.
Об этом проинформировала пресс-служба патрульной полиции области.
Авария, по данным правоохранителей, произошла около часу дня во вторник, 11 января.
"Около 13:00 вблизи поселка Саливонки произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Axor. Предварительно: есть пострадавшие",
— сказано в сообщении пресс-службы.
Спасатели и правоохранители сообщают, что в данном направлении сейчас затруднено движение. Почему произошла авария и кто виноват — пока что полиция не может сказать, обстоятельства аварии устанавливаются.
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Напомним, на Киевщине в ДТП погиб итальянец. От полученных травм иностранец скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.