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На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с пострадавшими

11 января на трассе, которая соединяет Киев и Одессу, столкнулись автомобили.
 |  Автор: Шароди Диана
На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с пострадавшими
На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с пострадавшими / kyivregionpatrolpolice

Авария произошла на трассе Киев-Одесса, вблизи села Саливонки (Киевская область). Движение на данном отрезке пути затруднено. 

Об этом проинформировала пресс-служба патрульной полиции области. 

Авария, по данным правоохранителей, произошла около часу дня во вторник, 11 января. 

"Около 13:00 вблизи поселка Саливонки произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Axor. Предварительно: есть пострадавшие",

— сказано в сообщении пресс-службы. 

Спасатели и правоохранители сообщают, что в данном направлении сейчас затруднено движение. Почему произошла авария и кто виноват — пока что полиция не может сказать, обстоятельства аварии устанавливаются. 

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Напомним, на Киевщине в ДТП погиб итальянец. От полученных травм иностранец скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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