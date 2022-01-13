Коронавирус в Киеве: 997 новых случаев болезни за день

Продолжают болеть в столице более 9 тысяч человек. Выздоровели 323 652 человека.

В Киеве в среду, 12 января 2022 года, зарегистрировали 997 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. 11 человек умерли от осложнений.

Среди заболевших вчера: 556 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 372 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, а также 69 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Больше всего новых случаев коронавируса было в Днепровском районе (155).

Состояние здоровья 79 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.

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Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 341 972 случая СOVID-19. Выздоровели 323 652 человека, а 8 339 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 9 981 человек.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 13 января 2022 года было подтверждено 3 727 034 случая СOVID-19. Выздоровели 3 537 826 человек, а 97 928 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 152 238 человек.

Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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Иллюстративное фото / facebook.com/merkieva/