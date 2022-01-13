Фигуранты под угрозой физической расправы и убийства вымогатели у предпринимателей деньги, похищали потерпевших.

В Киеве правоохранители передали в суд обвинительный акт и материалы уголовного производства в отношении участников преступной организации, которых обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в столице и Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным досудебного следствия, в 2020 году в Киеве и Киевской области действовала преступная организация, в состав которой входили две организованные группы, созданные в основном из выходцев из Кавказского региона. Всего в составе этой преступной организации было 10 человек.

Фигуранты под угрозой физической расправы и убийства вымогатели у предпринимателей деньги в особо крупных размерах, похищали потерпевших, забирали себе автомобили.

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По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве полицейские разоблачили преступную группу в составе шести человек. Злоумышленники незаконно завладели элитной недвижимостью в центральных районах на 72 млн гривен.

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В Киеве будут судить участников преступной организации / gp.gov.ua

В Киеве будут судить участников преступной организации / gp.gov.ua