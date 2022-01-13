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Виталия Кличко оштрафовали за неправильную парковку

Машина столичного мэра была припаркована слишком близко к "зебре"
 |  Автор: Юрий Кобзар
Виталия Кличко оштрафовали за неправильную парковку
Кличко заплатил штраф за нарушение ПДД / facebook.com/merkieva

Парковочная инспекция Киева оштрафовала личного водителя мэра Виталия Кличко за неправильную парковку. Это произошло в четверг, 13 января.

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Так, ранее сегодня Телеграм-канал "PavlovskyNews", опубликовал фотографии, на которых был запечатлен служебный автомобиль градоначальника, припаркованный с нарушением ПДД.

"Автомобиль Виталия Кличко запарковался с нарушением правил под агентством "Интерфакс", где мэр Киева участвует в пресс-конференции. Водитель Кличко нарушил правила парковки, став на расстоянии менее 10 метров от пешеходного перехода", - говорилось в сообщении.

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Несколькими часами позже столичный мэр опубликовал в своих соцсетях квитанцию об оплате штрафа за это нарушение.

"Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже уплачен через "Киев Цифровой". Инспекция по парковке сработала оперативно. Правила должны выполнять все без исключения!" – написал Кличко.

Напомним, в марте прошлого года аналогичная ситуация произошла с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия. Нардепу тоже пришлось заплатить штраф.

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