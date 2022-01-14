У него было два сообщника - бывший сотрудник медслужбы воинской части и его водитель.

В Киеве правоохранители разоблачили руководителя межрайонной Броварской медико-социальной экспертной комиссии и двух его сообщников в вымогательстве взяток с ветеранов АТО/ООС. Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По версии досудебного следствия, руководитель межрайонной Броварской медико-социальной экспертной комиссии, а также бывший сотрудник медслужбы воинской части и его водитель вымогали от 3000 до 5000 долларов у раненых военнослужащих ВСУ и других участников ООС за оформление группы инвалидности, а также брали деньги за определение связи ранения или увечья, полученных во время боевых действий и прохождения службы.

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Следствием задокументировано получение взяток на общую сумму 21 000 долларов.

По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям – 10 лет лишения свободы. Всем фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве контрразведчики СБУ разоблачили чиновников военного госпиталя в вымогательстве взяток с ветеранов АТО/ООС за установление инвалидности. С граждан требовали суммы от 1500 долларов.

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Подозреваемый в преступлении / kyiv.gp.gov.ua

В Киеве руководитель МСЭК вымогал взятки с ветеранов АТО/ООС / kyiv.gp.gov.ua