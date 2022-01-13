Экс-нардепа от "Блока Петра Порошенко" поймала на взятке, - ГБР

Депутат прошлого созыва сегодня работает советником главы Госэкоинспекции

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали при получении взятки бывшего народного депутата Украины из фракции "Блок Петра Порошенко". Как сообщили в ГБР, в настоящее время занимая должность внештатного советника главы Госэкоинспекции, он обманом завладел 17 тыс. долларов США.

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"Экснардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за 17 тыс. долларов "решит вопрос" о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.

При скрытом наблюдении правоохранителей бывший нардеп ранее уже получил от указанного гражданина 2 тыс. долларов США. В четверг, 13 января, при передаче второй части взятки в размере 15 тыс. долларов США советника главы Экоинспекции был задержан.

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Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Также проверяется возможная причастность к преступлению чиновников Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.

Напомним, замначальника отдела Офиса Генпрокурора разоблачили в мошенничестве. Он пытался, по версии досудебного следствия, мошенническим путем присвоить 150 тысяч долларов.

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