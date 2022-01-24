Его нашли у отделения туберкулезного медицинского учреждения.

В Киеве мужчина застрелился прямо у входа в больницу. На месте работали правоохранители. Подробности и фото с места происшествия передает Telegram-канал "Magnolia TV".

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Так, по имеющимся данным, инцидент произошел в Дарницком районе Киева. Неизвестный мужчина пришел в отделение туберкулезного медучреждения, достал огнестрельное оружие и совершил самоубийство.

Сообщается, что гражданин стрелял себе в висок, потому скончался от полученных травм на месте происшествия.

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Отмечается, что неподалеку от умершего нашли дорожную сумку. На вид ему 40-50 лет. Информация о том, почему мужчина решил застрелиться именно у входа в больницу, не указывается.

Согласно опубликованным снимкам, на месте случившегося работали сотрудники полиции. В это же время в больнице комментировать случившееся отказываются.

Фото с места происшествия / t.me/magnoliaTVnews

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине зарезали пенсионерку.

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