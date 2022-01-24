Противники карантина устроили митинг под Радой

Люди выступают против законопроекта, который, по их мнению, нарушит права граждан

В Киеве противники карантинных ограничений и принудительной вакцинации устроили акцию протеста под зданием Верховной Рады. Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

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Отмечается, что протестующие требуют от народных депутатов не принимать законопроект №6508, который вносит поправки в ряд законов, регулирующих "ковидный" карантин в Украине.

По словам противников карантинных ограничений и вакцинации, предусмотренные указанным законопроектом нормы дадут правительству возможность ограничивать конституционные права и свободы граждан.

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Сообщается, что в акции протеста участвуют несколько сотен человек.

Следует отметить, что изначально активисты пришли протестовать против законопроекта 4142. Но, как выяснилось, депутаты не внесли его в повестку дня. Тогда участники акции решили протестовать против "родственного" законопроекта 6508.

Напомним, с понедельника, 24 января, в Украине снова появилась область с красным уровнем карантина. "Пионером" стало Прикарпатье, но еще несколько регионов скоро могут тоже "покраснеть".

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