Под Радой снова собираются митингующие: Движение перекрыто

В это же время порядок готовятся охранять в районе 150 полицейских.

Под зданием Верховной Рады снова собираются митингующие. Движение на одном из участков дорог Киева перекрыто. Подробности сообщает "Укринформ".

Читайте также: Украинцам при рождении будут дарить деньги на книги, - законопроект

По имеющейся информации, устроить очередной митинг собираются участники движения "SaveФОП". В данный момент под парламентом находится в районе 50 человек. Сцену протестующие пока не устанавливали.

В связи с протестом было перекрыто движение на улице Липская, а именно на отрезке от улицы Грушевского до улицы Институтской.

Читайте также: "Задача России - расшатать ситуацию в Украине", — Данилов

Отмечается, что охранять порядок готовятся около 150 правоохранителей. В их числе присутствует полиция диалога.

Напомним, вчера, 25 января, у Рады прошел масштабный митинг. Люди штурмовали парламент и устраивали стычки с полицейскими. Из-за этого депутатов эвакуировали. По меньшей мере 20 человек задержали.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.