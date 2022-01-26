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SaveФОП обвинили полицию в убийстве активиста
Организаторы движения SaveФОП обвинили полицию в убийстве одного из участников вчерашней акции протеста под стенами Верховной Рады. В МВД это заявление опровергли.
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Так, накануне телеграм-канал движения SaveФОП опубликовал два коротких видео, на которых видно, как медики под присмотром полиции оказывают первую помощь пострадавшему активисту.
"Этого коллегу мы не можем найти. Вероятно, он убит и вывезен в неизвестном направлении полицией", - говорится в аннотации к видео.
В МВД эти обвинения отвергли. Пресс-служба министерства сообщает, что во время вчерашних стычек под Радой действительно были пострадавшие – как со стороны полиции, так и среди протестующих. Однако информацию о погибших правоохранители отрицают.
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"Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Потерявшему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции", - говорят в МВД.
Также пресс-служба министерства показала запись с камер уличного наблюдения, где запечатлен мужчина, идущий по улице во время протестов. Утверждается, что это тот самый пострадавший самостоятельно уходит после оказания ему медицинской помощи.
Видео SaveФОП:
Видео МВД:
Напомним, вчера во время акции протеста предпринимателей в центре Киева прошли стычки с полицией.
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