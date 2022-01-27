В Киеве за день более 2 тысяч новых случаев СOVID-19

Продолжают болеть в столице более 17 тысяч человек. Выздоровели 332 551 человек.

В Киеве в среду, 26 января 2022 года, зарегистрировали 2 012 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Это один из самых больших показателей по заболеваемости в Украине.

Среди заболевших вчера: 1 018 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 638 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. Больше всего новых случаев коронавируса было в Дарницком районе (364).

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4 человека умерли от осложнений, а 652 – выздоровели. Состояние здоровья 179 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.

Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 358 744 случая СOVID-19. Выздоровели 332 551 человек, а 8 464 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 17 729 человека.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 27 января 2022 года было подтверждено 3 946 202 случая СOVID-19. Выздоровели 3 601 952 человека, а 99 738 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 549 494 человека.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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Иллюстративное фото / facebook.com/merkieva