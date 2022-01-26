Стал известен новый симптом штамма "Омикрон"

Об этом рассказали ученые из Великобритании, которые его обнаружили.

Ученые из Великобритании обнаружили новый симптом штамма коронавируса "Омикрон" - боль или звон в ушах. Об этом сообщило британское издание The Sun.

"Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте их. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения COVID", - сказал один из британских врачей.

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Чаще всего при заражении "Омикроном" наблюдается насморк, головная боль, утомляемость, изменение обоняние, чиханье, боль в горле. Боль в ухе вошла в 20 симптомов этого штамма, которые сейчас чувствуют жители Великобритании.

В Минздраве Украине говорят, что хоть симптомы "Омикрона" и похожи на симптомы обычной простуды, однако этот штамм тоже может привести к госпитализации или смерти. Вместе с этим он имеет более быстрые темпы распространения, потому украинцы, которые не привились от коронавируса двумя дозами, находятся в опасности.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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