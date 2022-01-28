В Киеве за день 2 386 новых случаев COVID-19

Продолжают болеть в столице более 19 тысяч человек. Выздоровели 333 290 человек.

В Киеве в четверг, 27 января 2022 года, зарегистрировали 2 386 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Это один из самых больших показателей по заболеваемости в Украине.

Среди заболевших вчера: 1 195 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 688 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, а также 499 детей. Больше всего новых случаев коронавируса было в Дарницком районе (396).

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10 человек вчера умерли от осложнений, а 739 – выздоровели. Состояние здоровья 184 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.

Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 361 128 случаев СOVID-19. Выздоровели 333 290 человек, а 8 474 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 19 364 человека.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 28 января 2022 года было подтверждено 3 946 202 случая СOVID-19. Выздоровели 3 601 952 человека, а 99 738 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 549 494 человека.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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Иллюстративное фото / facebook.com/merkieva