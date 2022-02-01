Смерть боксера Вирчиса: полиция проверяет несколько версий

Владимира Вирчиса нашли в ночь с 27 на 28 января возле дома по улице Раисы Окипной с петлей на шее.

Полиция Киева проверяет несколько версий смерти украинского боксера, чемпиона Европы по версии EBU 2007 года Владимира Вирчиса, главные из которых - совершение самоубийства и доведение до самоубийства. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Также правоохранители проверяют информацию о том, были ли у Вирчиса с кем-либо неприязненные отношения, долговые обязательства, какие-либо проблемы в личной и профессиональной жизни.

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Сейчас в рамках уголовного производства опрашивают родных Владимира Вирчиса, его друзей и знакомых, а также свидетелей и очевидцев происшествия.

Напомним, в ночь с 27 на 28 января 2022 года возле дома по улице Раисы Окипной прохожий обнаружил мужчину с петлей на шее. Впоследствии полицейские установили, что погибший – известный боксер Владимир Вирчис. Для установления окончательной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

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Напомним, ранее стало известно, что киевлянка с 3-летним сыном пыталась выброситься с 12 этажа. Теперь ей грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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