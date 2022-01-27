Киевлянка с 3-летним сыном пыталась выброситься с 12 этажа

Теперь ей грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Киеве 32-летняя женщина с 3-летним сыном пыталась выброситься с 12 этажа. Полицейские и спасатели ГСЧС сумели ей помешать, сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Вечером 26 января в полицию Киева обратилась женщина, сообщившая, что ее дочка угрожает совершить самоубийство, выпрыгнув с балкона квартиры на 12 этаже. При этом мать хотела, чтобы вместе с ней пригнул и ее маленький сын.

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Правоохранители примерно один час вели переговоры с женщиной. В конечном итоге полицейские и спасатели выбили двери, и зашли в квартиру. Женщина была на балконе вместе с ребенком. Ее сразу оттащили, успокоили ребенка, который был сильно напуган.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка). Максимальное наказание по этой статье - 15 лет или пожизненное лишение свободы. В рамках досудебного расследования будет назначен ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости матери в момент совершения преступления.

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Ранее стало известно, что в Харьковской области подростка за убийство 6-летней девочки направили в спецучреждение на 3 года.

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Место происшествия / npu.gov.ua