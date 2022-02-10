В Киеве за день уже почти 4 тысячи новых случаев COVID-19

Продолжают болеть в столице более 40 тысяч человек. Выздоровели 344 795 человек.

В Киеве в среду, 9 февраля, зарегистрировали 3 880 новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава Украины. Больше новых случаев коронавируса в Украине вчера было только в Одесской области (3918).

В среду в столице от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 25 человек. 1 377 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в украинской столице по состоянию на утро 10 февраля 2022 года было подтверждено 393 961 случай СOVID-19. Выздоровели 344 795 человек, а 8 653 – умерли от осложнений. Продолжали болеть 40 513 человек.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 10 февраля 2022 года было подтверждено 4 421 741 случай СOVID-19. Выздоровели 3 729 976 человек, а 102 167 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 869 937 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.

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