В Киеве трех полицейских задержали за похищение человека

Копы из Днепра приехали в Киев для проведения обыска, но в итоге сами оказались в наручниках

В Киеве задержали трех полицейских, которые похитили человека и вымогали деньги за освобождение. Как сообщает Офис генерального прокурора, задержаны начальник следственного отдела и двое оперуполномоченных из полиции Днепропетровской области.

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Согласно предварительной информации, 9 февраля трое полицейских прибыли в Киев для обыска жилья в уголовном деле о мошенничестве.

"После проведения обыска, противоправно, без составления процессуальных документов, они задержали собственника жилья – жителя города Киева и поместили его в свой автомобиль. В дальнейшем полицейские требовали от мужчины предоставить им 12 тыс. долларов США", - заявил в прокуратуре.

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Отмечается, что в случае отказа заплатить полицейские угрожали киевлянину вручением ему подозрения в уголовном преступлении с последующим арестом. Мужчине разрешили позвонить знакомым, чтобы они собрали и привезли деньги.

Всех троих полицейских задержали в тот же день после получения ими 6300 долларов.

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Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Следователи готовятся сообщить задержанным о подозрении с последующим избранием меры пресечения. Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины. Максимальная мера наказания в этом случае – 10 лет тюрьмы.

Напомним, харьковчанка похитила пенсионерку, чтобы продать ее квартиру. Женщина втерлась в доверие к бабушке и уже начала готовить жилье к продаже.

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