В Киеве сторонники Порошенко собрались на митинг возле суда

Сегодня пятому президенту могут изменить меру пресечения

В Киеве под зданием апелляционного суда собрались сторонники экс-президента Петра Порошенко. Сегодня суд должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения по "угольному делу" для лидера "Евросолидарности".

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Пересмотра меры пресечения добиваются обе стороны – и Офис генпрокурора, и сам Порошенко. Сторона обвинения настаивает на аресте с правом выйти под залог в один миллиард. Защита пятого президента считает, что Порошенко вообще не является подозреваемым и потому мера пресечения к нему неприменима априори.

Еще перед началом судебного заседания под зданием Киевского апелляционного суда собралось большое количество сторонников экс-президента. Как сообщила соратница Порошенко Ирина Геращенко, полиция еще рано утром заблокировала площадь перед судом и не пропускала даже народных депутатов.

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"Утром даже произошла потасовка. В частности, полицейские, которые отказались показать удостоверение, грубо толкнули Михаила Бондаря, которому травмировали ногу. Володю Вятровича повалили на землю", - заявила Геращенко.

По информации Pavlovsky News, сторонники пятого президента перекрыли улицу возле суда, аналогично поступили и полицейские. Участники акции пропускают только общественный транспорт и скорые. Митинг проходит мирно.

Там же находятся десятки автомобилей и грузовиков правоохранителей. Перед началом судебного заседания со сцены к участникам митинга обратился сам Порошенко. В настоящее время со сцены активисты призывают пресекать возможные провокации.

Напомним, Путин предложил Порошенко "политическое убежище". Российский лидер сказал, что Москва готова "таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России".

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