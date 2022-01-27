В ГБР хотят устроить одновременный допрос Порошенко и Медведчука

Государственное бюро расследований не исключает, что устроить перекрестный допрос Петра Порошенка и Виктора Медведчука.

| Автор: Шароди Диана

Оба народных депутата — Медведчук и Порошенко — проходят по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса. Оба чиновника являются подозреваемыми. Не исключено, что им устроят одновременный допрос.

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Такое мнение озвучила советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян на брифинге в Киеве в четверг, 27 января.

Чиновница заявила, что в Уголовно-процессуальном кодексе Украины не предусмотрено такое понятие, как перекрестный допрос. Тем не менее, следователи могут провести одновременный допрос фигурантов дела. Для этого нужно сначала допросить подозреваемых отдельно.

"Чтобы его провести, сначала нужно допросить Порошенко, а Медведчука уже допрашивали. Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается",

— говорит спикер ГБР на брифинге.

Справка: пятый президент Украины и нардеп от Европейской Солидарности Петр Порошенко, а также нардеп от политической партии "ОП-ЗЖ" Виктор Медведчук фигурируют в деле о государственной измене и финансировании терроризма. Следствие заявляет, что они причастны к организации поставок угля из ОРДЛО вместо его закупок в Южной Африке. По этой схеме боевики получили из украинского бюджета около 200 млн грн.

Напомним, ГБР вызвало на допрос Порошенко. Порошенко выполнил решение суда в части передачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января, отметили в бюро.