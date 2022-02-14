Коронавирус в Киеве: "желтая" зона и более 2 тыс новых случаев болезни

Продолжают болеть в столице более 49 тысячи человек. Выздоровели 348 673 человека.

В Киеве в воскресенье, 13 февраля, зарегистрировали 2 293 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Это самый большой показатель заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки из всех регионов Украины.

В воскресенье в столице от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 14 человек. 660 человек выздоровели. Состояние здоровья 188 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали. Больше всего новых случаев коронавируса было в Дарницком районе (454).

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Всего с начала пандемии в украинской столице по состоянию на утро 14 февраля 2022 года было подтверждено 406 992 случая СOVID-19. Выздоровели 348 673 человека, а 8 755 – умерли от осложнений. Продолжали болеть 49 564 человека. Нужно отметить, что сейчас Киев входит в "желтую" зону адаптивного карантина.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 14 февраля 2022 года было подтверждено 4 542 693 случая СOVID-19. Выздоровели 3 788 395 человек, а 102 950 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 958 214 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.

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