Киевлянам, вступившим в ТрО, уже роздали 18 тыс автоматов

Теперь вступить в территориальную оборону могут также люди в возрасте от 60 лет.

В Киеве с начала российской агрессии и по состоянию на 11:00 пятницы, 25 февраля, уже раздали 18 тысяч автоматов бойцам Сил Территориальной обороны. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, вместе с автоматом каждому бойцу Сил ТрО выдают соответствующий боекомплект.

Резников также сообщил, что теперь вступить в территориальную оборону могут также люди в возрасте от 60 лет, которые готовы "морально и физически" оказывать сопротивление.

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Между тем, ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. На некоторых направлениях враг отброшен. Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли поселку Ворзель в Ирпенском районе. В самом Киеве на Оболони обезвредили вражескую диверсионную группу.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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